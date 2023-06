StrettoWeb

Lo scrittore americano Corman McCarthy, uno dei più grandi romanzieri della letteratura americana, è morto a 89 anni nella sua casa di Santa Fe in New Mexico per cause naturali. La sua morte è stata confermata dal figlio John. Tra le sue opere, ‘Cavalli Pazzi’, ‘La Strada’ e ‘Non è un paese per vecchi’. In Italia era pubblicato da Einaudi.