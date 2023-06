StrettoWeb

Dal 26 al 27 giugno, l’Università di Messina, ospiterà il Convegno internazionale “Just Culture: Un difficile bilanciamento tra Sicurezza aerea e giustizia”. Le attività si suddivideranno in tre sessioni, presiedute dai proff. Stefano Zunarelli, (Università Alma Mater di Bologna, Presidente AIDINAT), Maria Piera Rizzo, (Università di Messina), Bruno Franchi, (Università di Modena e Reggio), Emilia Elda Turco Bulgherini, (Università Tor Vergata di Roma) Pietro Antonio Sirena, (già Presidente della IV sezione penale della Corte di Cassazione L’applicazione del principio della just culture in Italia), le prime due presso l’aula Cannizzaro (26 giugno) e la terza all’intero dell’Aula Pugliatti, del Dipartimento di Giurisprudenza ( 27 giugno).

Interverranno numerosi docenti provenienti dall’Ateneo peloritano e da altre Università. La relazione finale spetterà al prof. Giuseppe Vermiglio (UniMe). Il Comitato tecnico scientifico è composto dai proff. F. Pellegrino, M.P. Rizzo, C. Ingratoci, A. Marino, F. Franchina, E. Vermiglio, M. Previti.