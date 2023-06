Lula: “convincere Putin e Zelensky che serve pace”

StrettoWeb

“Bisogna convincere sia Zelensky che Putin a mettere fine alla guerra. Noi dobbiamo convincere entrambi che la pace è importante. Difficile dire cosa passi nelle menti di chi è in guerra ma entrambi pensano che possono vincere ma ci sono persone che vengono uccise per questa guerra”. E’ quanto ha detto il presidente del Brasile, Inacio Lula da Silva in conferenza stampa a Roma. “Le stesse Ucraina e Russia dovrebbero trovare attori che aiutino a trovare una via di uscita. Bisogna mettere fine a questa guerra subito”, ha aggiunto.

“Sono d’accordo con papa Francesco: bisogna far riunire gli attori attorno a un tavolo negoziale. Bisogna smettere di sparare e iniziare a parlare, perchè il mondo ha 800 milioni di essere umani che vanno a dormire senza avere nulla da mangiare”, ha aggiunto Lula che ieri ha incontrato il Pontefice.