Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha convinto Vladimir Putin di non uccidere il leader della Wagner Yevgeny Prigozhin dopo la tentata rivolta del 24 giugno. “Teoricamente possiamo farlo fuori, l’ho detto anche a Putin: ‘Possiamo farlo, non è un problema'”, ha raccontato Lukashenko, “ma poi ho detto a Putin ‘non farlo’ perchè poi non ci saranno i negoziati”