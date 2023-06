L’Oroscopo Perfetto di Abdullah Bin Abdul Al Surace per Luglio 2023

StrettoWeb

Il grande maestro Abdullah Bin Abdul Al Surace arricchisce la nuova rubrica di StrettoWeb con una nuova puntata dell'”L’Oroscopo Perfetto” per Luglio 2023. Vediamo di seguito i dettagli per tutti i segni zodiacali.

ARIETE

Mese da sfruttare per l’Ariete: tutto andrà per il verso giusto; tuttavia l’assurda congiunzione dei satelliti di Giove suggerisce di non mangiare cannoli; particolare attenzione da prestare inoltre alle banane.

TORO

Per l’uomo Toro attenti ai bagni di mare: i segnali che si evidenziano dall’analisi degli elementi astrali indicano una forte possibilità che una medusa vi entri maldestramente nel costume mentre nuotate. Anche per la donna si prospetta un problema simile, ma la posizione spuria di Marte indica che potrebbe trattarsi di un’anguilla.

GEMELLI

Mese da dimenticare per tutti i Gemelli: la casa che avrete preso in affitto per le vacanze si rivelerà una fregatura. I posti letto saranno in effetti 6, ma 2 sul balcone. La cucina sarà in effetti abitabile, ma solo se gli toglierete tavolo e sedie. Sul bagno, gli astri non si esprimono, ma non fanno presagire nulla di buono.

CANCRO

Per il cancro si profila un periodo denso di soddisfazioni: per tutto il mese non avrete bisogno di lassativi. Però dovrete fare molta attenzione a non fare sforzi eccessivi in spiaggia.

LEONE

Per i Leoni maschi sarà un mese indimenticabile per l’attività sessuale, anche se gli astri non precisano in che senso. Per le leonesse si profila un mese fortunato in amore: avrete un incontro passionale nella cabina di un lido.

VERGINE

Uomini vergine, evitate di fare la pipì all’aperto: la nefasta posizione di Marte in contemporanea ad una maldestra orbita di un satellite segreto di SpaceX indica la possibilità del morso di un calabrone in una parte intima. Venere in bella mostra suggerisce che anche per le donne vergine sarebbe opportuno fare altrettanto.

BILANCIA

Mese sfortunato per uomini e donne Bilancia: i piccioni vi cacheranno addosso, i cani vi morderanno una gamba, le zanzare vi pungeranno ovunque fino a tormentarvi. Gli astri suggeriscono di starsene a casa.

SCORPIONE

Attenzione alle gite al mare: le posizioni combinate di Urano e Nettuno prevedono un’alta probabilità che un delfino vi scambi per una partner in calore, con conseguenze molto dolorose. Si sconsiglia di nuotare al largo.

SAGITTARIO

Gli indicatori astrali suggeriscono ai nati sotto questo segno di non partecipare ad eventi pubblici. La contemporaneità del Sole in Sagittario e del previsto passaggio ravvicinato di un asteroide, annunciano un mese in cui sarete pervasi dagli istinti animaleschi più profondi.

CAPRICORNO

La posizione strampalata di Venere preannuncia per la donna Ariete un periodo nefasto dal punto di vista della dieta: aumenterete di almeno due taglie. All’uomo Ariete invece, la benigna posizione di Marte nello scacchiere celeste gli consentirà di mangiare tutto ciò che desidera, senza ingrassare.

ACQUARIO

La madre della vostra ragazza vi sorprenderà a fare la pipì in una siepe del lungomare. La cosa avrà negative ripercussioni sul vostro rapporto amoroso. Per la donna Ariete questo sarà il mese della resa dei conti, mas gli astri non dicono quali.

PESCI

L’incomprensibile posizione di Marte preannuncia un mese disgraziato per gli uomini e le donne dei pesci. Evitate le gite in auto: vi si bucherà uno pneumatico, il crick si romperà, la bomboletta non funzionerà e infine chi si presterà ad aiutarvi, vi ruberà il portafogli.