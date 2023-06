Dalla Lombardia alla Sicilia a piedi: 1.720 chilometri per rivedere gli amici in paese

StrettoWeb

Videochiamate e telefonate a volte non bastano. Quando si desidera vedere delle persone care, la presenza fisica diventa quasi indispensabile. E così, per una sfida, lanciato soprattutto a se stesso, è partito a piedi da Vigevano, in provincia di Pavia, per andare a trovare dalla Lombardia gli amici nel suo paese natale in Sicilia, a Ficarra, nel Messinese.

Il protagonista di questa particolare avventura, all’insegna di uno stile di vita slow, è un giovane pensionato di 61 anni, Turi Mantione: con uno zaino di dodici chili ha percorso 1.720 km in 60 giorni. Ha dormito dove capitava e caricando il cellulare con un pannello solare piazzato su un cappello. Una volta arrivato a Ficarra, Turi, stanco ma felice, ha festeggiato nel bar del paese. Ovviamente in compagnia degli amici che lo hanno accolto complimentandosi con lui per l’impresa.