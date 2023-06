In Italia il miglior Aeroporto d’Europa | DETTAGLI

StrettoWeb

Mentre a Reggio Calabria il Tito Minniti attraversa un periodo di enorme difficoltà, Linate viene premiato come miglior Aeroporto d’Europa nella categoria degli aeroporti (negli scali tra i 5 e i 10 milioni di passeggeri) per le sue tecnologie avanzate ed il suo impegno a favore della sostenibilità ambientale. A conferire il premio allo scalo di Milano l’Airport Council International. I giudici di Aci hanno valutato positivamente i progetti innovativi e tecnologici utilizzati per rendere l’esperienza del passeggero sempre più dinamica, veloce e sicura.

Ad esempio, il sistema di sicurezza di Linate ha inizio dal check-in, dove con il sistema face boarding il passeggero può associare all’impronta biometrica del proprio volto il suo documento e la sua carta di imbarco e fino al momento di salire a bordo non dovrà più mostrare alcun documento accelerando così il transito nei diversi punti di verifica.