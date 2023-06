Lei lo lascia e lui le incendia il garage con l’automobile per vendetta

StrettoWeb

Ancora una volta una storia di chi non accetta la fine di una relazione. E ancora una volta è una storia di violenza. I poliziotti del Commissariato di Lentini hanno arrestato un uomo del posto, di 50 anni, già noto alle forze di polizia. Ha incendiato l’interno di un garage ubicato in un condominio. Nello specifico, i Poliziotti sono stati chiamati dalla vittima, proprietaria del locale incendiato. Giunti sul posto gli agenti hanno sorpreso il cinquantenne che, dopo aver accatastato dei cartoni all’interno del locale, aveva appiccato il fuoco. L’uomo aveva anche spostato l’automobile dell’ex compagna all’interno del garage per danneggiare anche il mezzo.

Il tempestivo intervento degli agenti ha consentito di spegnere le fiamme ed evitare che si propagassero all’interno del garage, dove si trovavano anche delle batterie per un impianto fotovoltaico che avrebbero potuto ulteriormente alimentare il rogo. I motivi del pericoloso gesto, a quanto pare, sono da ricercare nella fine del rapporto sentimentale tra i due e nel profondo rancore che ancora covava nell’uomo. E se il garage non fosse stato situato nei pressi del commissariato la vicenda poteva trasformarsi in tragedia. Solo l’immediato intervento degli agenti, infatti, ha evitato il peggio. L’uomo è stato ora posto agli arresti domiciliari.