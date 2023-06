Lega: nominato il responsabile del tesseramento per la provincia di Messina

StrettoWeb

E’ Antonio Impollonia il nuovo responsabile del tesseramento della Lega per la provincia di Messina. “Sono onorato di assumere questo ruolo di grande importanza e responsabilità. Voglio esprimere la mia gratitudine alla Lega Salvini per avermi dato questa straordinaria opportunità. Spero di poter ascoltare al più presto le vostre idee, le vostre preoccupazioni, i vostri suggerimenti. Sarà mia priorità instaurare un rapporto diretto con i membri del Partito, le sezioni locali e tutti coloro che desiderano contribuire al nostro impegno politico”, rimarca Impollonia.

“A questo proposito, sarà mia intenzione imbastire una trama politica che faccia del dialogo fra le diverse stagioni del Partito il nucleo pulsante della nuova alleanza fra esperienza e gioventù, fra conservazione e rinnovamento, fra tradizione e innovazione, nel pieno rispetto del concerto democratico e di quel valore fondamentale che è l’ “inclusività”. In tal senso, non posso che ribadire la mia incrollabile consapevolezza dell’importanza delle nuove generazioni nell’opera di ricostruzione e di costruzione del futuro, del nostro futuro. La nostra provincia, con la sua inesauribile ricchezza di talenti e risorse, necessita, oggi più che mai, dell’energia, dell’entusiasmo e delle idee dei giovani per crescere e prosperare”, rimarca.

“È fondamentale che essi siano coinvolti attivamente nel processo politico, divenendone portavoce grazie alle loro visioni e alle loro rispettive, e a proprio modo determinanti, unicità. Mi impegnerò a creare opportunità significative per i giovani del nostro territorio, promuovendo attività, iniziative e incontri ad essi rivolti e destinati, di modo da coinvolgerli nel dibattito politico, ascoltarne le preoccupazioni e offrire loro, così, una piattaforma per far sentire la propria voce. Crediamo nel potenziale dei giovani e vogliamo fornire loro gli strumenti e il supporto necessari per far crescere le loro competenze e il loro impegno politico”, conclude Impollonia