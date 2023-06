“L’apparenza ‘nganna”: a Sinopoli il successo in scena degli alunni della primaria

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Sono stati spettacolari. Come fossero degli attori professionisti. I bambini di 5 D e 5 E della scuola primaria di Sinopoli, hanno messo in scena la rappresentazione teatrale in vernacolo “L’apparenza ‘nganna” tenutosi nella splendida cornice della chiesa di San Giovanni di Dio di Sinopoli. “Una verve ed una capacità interpretativa eccezionale…era un testo molto complesso…sicuramente impari per la loro età“, ci racconta l’insegnante Maria Rosa Luppino. A collaborare con quest’ultima, la docente tutor Nancy Violi.

Lo spettacolo rientra nel progetto POR modulo V “Si va in scena“. “L’apparenza ‘nganna” è una commedia in vernacolo dove si ritrovano i classici personaggi di questo stile teatrale: la moglie austera e dominante, il marito ubriacone e sottomesso, le sorelle bigotte, ossessionate dalla religione, gli anziani preda dei loro acciacchi e della loro incapacità di ricordare molte cose, la coppia che emula la televisione ed i loro personaggi più noti in un caleidoscopio di “storture” linguistiche, a tratti esilaranti. Tra i personaggi anche il divertente pazzerello del paese vittima dei bulli che riesce a non farsi sopraffare da loro. Ma c’è anche il prete arraffone e profittatore, lo studente in medicina che snobba la ragazza di cui è da sempre innamorato perché non corrisponde ai suoi canoni di ragazza a modo.

Insomma, un mix perfetto che ha fatto sì che gli spettatori, genitori, nonni, parenti, amici, potessero trascorrere del tempo in allegria. Tanta la soddisfazione di scuola e famiglie per il lavoro svolto dai ragazzi, tutti bravissimi, che si sono calati nei panni dei veri attori di teatro. Nella gallery fotografica in basso, a corredo dell’articolo, alcuni momenti dello spettacolo.

Foto













































































/