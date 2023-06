Lamezia Terme, scontro in pieno centro: ferita una donna

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Sinistro in pieno centro della città di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. L’incidente è avvenuto poche ore fa all’incrocio tra Viale Primo Maggio e Via Po e a scontrarsi sono state due vetture. Coinvolta anche una terza macchina, parcheggiata nei pressi. Ferita una conducente la quale, grazie all’intervento degli operatori del 118, è stata condotta in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Si registra un rallentamento del traffico per ridotta viabilità.