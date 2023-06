Lamezia Comics & Co: le DATE della Fiera del Fumetto

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Lamezia Comics & Co, la fiera del fumetto ad ingresso gratuito più grande del Sud Italia, torna nella sua location originaria: Lamezia Terme. L’edizione 2023 della manifestazione si svolgerà 8, 9 e 10 settembre al Parco Peppino Impastato. Un ritorno importante per l’associazione no profit “Attivamente” che organizza la rassegna. “È bello tornare a Lamezia – afferma il presidente Angelo Grandinetti – ed è bello poter portare avanti quest’avventura con numeri e prospettive prima inimmaginabili. L’edizione di quest’anno potrà godere di allestimenti all’aperto e in mezzo al verde, oltre che di ampi spazi per potere sviluppare tutte le nostre attività”.

“Il mercato del fumetto e l’interesse verso le illustrazioni stanno crescendo con numeri robusti. Nel 2022 in Italia sono stati oltre 10 milioni i lettori di fumetti, per una crescita del 17,2% sull’anno precedente. Negli scorsi anni abbiamo intercettato visitatori da tutto il Sud Italia e oltre, ecco perché miriamo a presentare un’offerta all’altezza delle aspettative. È per noi una responsabilità – dice il presidente – nei confronti degli appassionati del genere e della pop culture”. Tanti gli ospiti e gli eventi in programma che verranno svelati nelle prossime settimane.