L’affondo di Biden contro la Cina: “Xi è un dittatore”

Joe Biden ha dato del dittatore a Xi Jinping durante un evento per una raccolta fondi elettorale in California. Il tutto siccede dopo la missione del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, per ricucire i rapporti con la Cina.

“Il motivo per cui Xi Jinping si è molto arrabbiato quando ho fatto abbattere quel pallone con due vagoni pieni di equipaggiamento di spionaggio – ha detto Biden – è che non sapeva che fosse lì. No, sono serio. Quello è il grande imbarazzo per i dittatori, quando non sanno cosa è successo. Non doveva andare dov’era. È stato portato fuori rotta attraverso l’Alaska e poi giù attraverso gli Stati Uniti e lui non lo sapeva”.