La Russia vieta l’ingresso a 48 australiani

La Russia ha deciso sanzioni contro 48 australiani vietando loro l’ingresso nel Paese “in risposta a sanzioni politicamente motivate contro individui russi da parte del governo australiano imposte come parte della campagna russofobica dell’Occidente collettivo”. Lo ha reso noto in un comunicato il ministero degli Esteri, sottolineando che i sanzionati “sono personaggi legati al complesso militare-industriale, giornalisti e consiglieri municipali che portano avanti l’agenda anti-russa in Australia.