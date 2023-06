Sorpresa alle isole Eolie: spunta, in vacanza col suo yacht, il… Presidente del Manchester City

StrettoWeb

Le isole Eolie, area del nostro pianeta bellissima, affascinante, meta di vip e personaggi milionari. Tra questi, l’ultimo in ordine di tempo è Khaldun al-Mubarak, Presidente del Manchester City fresco vincitore della Champions League dopo aver battuto l’Inter in finale. Tra l’altro, il suo gruppo è – da un anno – anche a capo del Palermo; sta costruendo una corazzata e l’obiettivo, come da lui stesso annunciato, è la Serie A (“faremo di tutto”, ha detto).

Il ricco imprenditore è a Vulcano, giunto – come riporta notiziarioeolie – con uno yacht di 50 metri assieme alla sua famiglia: la moglie e cinque figlie. Sbarcato ieri sera, è stato a cena in un noto ristorante del posto, tra lo stupore dei presenti e l’orgoglio del proprietario.