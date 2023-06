Investiti da un treno, dimesso l’amico del giovane calabrese morto nella notte

StrettoWeb

Buone notizie per uno dei giovani investiti sui binari in Veneto: è già stato dimesso. Il 23enne era rimasto ferito la notte scorsa mentre attraversava i binari sulla linea Venezia-Mestre, incidente nel quale è morto invece l’amico che era con lui, Manuel Tripargoletti, 25 anni, di origine calabrese. Il ragazzo non è stato travolto dal treno, ma solo sfiorato, e cadendo ha riportato alcune ferite ed escoriazioni ad un braccio. Portato all’ospedale all’Angelo di Mestre, dopo le cure al pronto soccorso è stato dimesso in tarda mattinata.