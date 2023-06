Rimane intrappolata in un tapis roulant: gamba amputata ad una donna

StrettoWeb

E’ rimasta intrappolata in un tapis roulant e per questo le è stata amputata una gamba. Incidente surreale e anomalo questa mattina, ore 8.27 locali, nel terminal passeggeri nazionale dell’Aeroporto internazionale di Bangkok. La povera malcapitata è una 57enne. Non sono state ancora chiarite le cause dell’incidente, sulle quali indagano le autorità, indicano fonti citate dalla Cnn

La 57enne thailandese avrebbe dovuto imbarcarsi su un volo da Bangkok alla provincia di Nakhon Si Thammarat, quando è rimasta incastrata alla fine del tappeto mobile del terminal 2. L’amputazione della gamba è stata effettuata dalla squadra di medici, costretti a questa operazione rapida per risolvere il problema. La gamba sinistra è stata amputata dal ginocchio fino alla rotula per liberarla dall’ingranaggio e trasferirla immediatamente all’ospedale più vicino.