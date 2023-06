Ingroia: “feci due interrogatori a Berlusconi, mi disse ‘lasci la toga ed entri in politica'”

StrettoWeb

“Quando si perde un avversario è come perdere un pezzo di se stesso. Gli feci due interrogatori importanti: il primo nel processo Dell’Utri e una seconda, più distesa, nel ruolo di testimone e fu un incontro cordiale“. Lo racconta a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’ex magistrato Antonio Ingroia. “E poi una volta Berlusconi mi suggerì: Ingroia, penso che lei abbia la stoffa per fare il politico, lasci la magistratura e segua questa strada“. Il Cavaliere le mancherà? “Sì – risponde Ingroia – e credo che mancherà anche all’Italia. Resteranno però delle tracce e dei segni che non faranno bene al nostro Paese“.