Incontro tra Meloni e Macron a Parigi: “sostegno all’Ucraina e passi concreti sui migranti”

Giorgia Meloni ha incontrato oggi a Parigi il presidente Emmanuel Macron per discutere dei temi al centro del Consiglio Europeo e del vertice NATO che si terrà a luglio. Focus su rotte migratorie, candidatura di Roma ad Expo 2030 e attuazione del Trattato del Quirinale. Meloni e Macron hanno discusso delle relazioni bilaterali tra Francia e Italia, in particolare di questioni europee. Hanno inoltre approfittato di questo incontro per preparare il Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles il 29 e 30 giugno e per discutere del vertice Nato che si terrà a Vilnius l’11 e 12 luglio prossimi.

Il colloquio è stato anche l’occasione per riaffermare il sostegno congiunto all’Ucraina sul fronte militare, umanitario, economico, diplomatico e giudiziario. Meloni è stata accolta da Macron nel cortile d’onore del palazzo alle 17:30.

Meloni: “con Parigi continueremo a sostenere Kiev”

“Non c’è dubbio che l’Italia e la Francia continueranno a sostenere la causa ucraina a 360 gradi“. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella dichiarazione congiunta all’Eliseo al fianco del presidente francese Emmanuel Macron. “Se non lo facessimo – ha avvertito – troveremmo un mondo molto più caotico“. E ancora: “Quello che gli ucraini stanno facendo è difendere anche la nostra libertà“, ha continuato Meloni, dicendosi “fiera di poter annunciare assieme a Macron” che lo scudo antiaereo franco-italiano Samp-T è adesso “operativo” in Ucraina.

“Servono passi concreti sui migranti”

“Ci attende alla fine di questo mese un importante consiglio europeo: siamo d’accordo che si debbano fare passi concreti rispetto a una visione della difesa della dimensione esterna: bisogna superare la diatriba tra movimenti primari e secondari”, ha dichiarato ancora Meloni, sottolineando che in questa chiave è “centrale il partenariato con il Mediterraneo, non solo il nord Africa“.

‘‘Non possiamo continuare a consentire lo schiavismo del terzo millennio, bisogna stroncare la rete dei trafficanti di vite umane e evitare che la selezione all’ingresso sia fatta da una reti di criminali. Per questo bisogna collaborare e garantire il diritto a non emigrare. Su questo lavoriamo insieme“, ha sottolineato il presidente del Consiglio.

Macron a Meloni: “grazie per impegno e chiarezza sull’Ucraina”

“In quanto europei ed alleati, è nostra responsabilità comune continuare a far fronte comune per sostenere gli ucraini e le ucraine sul piano economico, umanitario, ma anche militare“. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, nella dichiarazione congiunta all’Eliseo insieme a Giorgia Meloni. Rivolgendosi alla premier italiana, Macron ha aggiunto: “Voglio ringraziarla per la grandissima chiarezza del suo impegno, del suo sostegno, e della nostra cooperazione in materia“.