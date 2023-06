Incidenti stradali, ergastolo della patente ma non solo: “abolire patteggiamento e rito abbreviato”

StrettoWeb

“Apprezziamo molto ciò che il ministro Salvini sta facendo per la sicurezza stradale, l’ergastolo della patente a trent’anni è un buon provvedimento, ma non è sufficiente a fermare le stragi stradali. Bisogna, innanzitutto, conoscere bene le problematiche di un territorio se si vogliono limitare gli incidenti e abolire il patteggiamento e il rito abbreviato. Urgono, inoltre, controlli seri per far rispettare le regole. Sui territori, purtroppo, le Istituzioni latitano. Per questo chiediamo, come associazione, un incontro con i ministri Salvini e Piantedosi“. Sono le parole di Alberto Pallotti, presidente dell’Associazione Unitaria Familiari e Vittime della Strada Odv e dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Odv, e di Elena Ronzullo, presidente dell’Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada Odv, che hanno voluto fare delle precisazioni sul nuovo provvedimento voluto da Salvini.

“L’ergastolo della patente” è stato inserito nel Codice della Strada e aggrava le sanzioni quando si commettono incidenti in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La denominazione si riferisce al fatto che è previsto il ritiro del documento a vita in caso di infrazioni gravi. L’obiettivo è fermare le stragi di giovani sulle strade italiane.

“Noi sappiamo bene che l’ergastolo della patente a trent’anni è un provvedimento positivo“, ha dichiarato Biagio Ciaramella, vicepresidente dell’Associazione Unitaria Familiari e Vittime della Strada Odv e dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Odv, “ma ci rivolgiamo ugualmente al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per chiedergli di incontrare le nostre associazioni. Noi viviamo il territorio e conosciamo bene tutti i suoi problemi. Ci sono paesi nell’hinterland di Napoli dove i giovani non usano il casco, nessuno controlla, noi invece chiediamo che siano aumentati e vogliamo collaborare“.

Incidenti stradali: autobus in una scarpata

Intanto, una nuova tragedia stradale si è consumata in questi giorni: un bus con 38 passeggeri ha travolto 5 auto sulla A16 Napoli-Canosa ed è finito in una scarpata, causando la morte di un passeggero e 14 feriti.

“Questa mattanza deve finire, le strade sembrano dei colabrodo, gli enti locali sono immobili“, ha proseguito Ciaramella, “vorremmo maggiori controlli sui territori senza dover prima aspettare la tragedia, diciamo no al patteggiamento e agli sconti di pena. Chiediamo di incontrare i ministri per stringere un accordo con le associazioni, in Italia le stragi aumentano e c’è bisogno di pene severe per chi ammazza sulle strade, c’è bisogno di prevenzione, manutenzione e nessuno sconto di pena, perché se ci sono le prove gli assassini devono andare in galera. La nostra esperienza vorremmo condividerla con i ministri, perché vivere il territorio equivale ad avere un quadro completo delle drammatiche situazioni delle strade italiane“.