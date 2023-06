Incidente a Catania: il sindaco tra i primi soccorritori

StrettoWeb

Si è verificato, stamane, un incidente stradale a Catania che ha coinvolto uno scooter Piaggio Beverly e un’auto parcheggiata in curva. Il proprietario dello scooter, Alessandro Marco Gaglio, è finito in ospedale ma fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze per la sua salute. Tra i primi soccorritori sul luogo dell’incidente il Sindaco di Catania, l’avv. Enrico Trantino.

“Sono appena uscito dal pronto soccorso del Cannizzaro. Stamane ho preso in pieno un auto parcheggiata e sono finito al pronto soccorso. Dopo l’impatto, il tempo di capire cosa fosse successo, ho aperto gli occhi e ho visto una figura che conosco bene: era l’avv. Enrico Trantino, il Sindaco di Catania. In questa circostanza non è stato un sindaco, ma un amico, una persona che mi chiedeva se avessi bisogno di qualcosa, se fossi nelle condizioni di capire quello che lui mi stesse dicendo. Io ho annuito e lui mi ha risposto cosa potesse fare. Non ricordo bene la conversazione, so solo che l’ambulanza è arrivata velocemente, fin troppo velocemente. Il sindaco ha inoltre aspettato che arrivasse qualcuno dei miei familiari e, una volta arrivati, li ha rassicurati. Oggi ho avuto l’onore di ricevere un sostegno morale che non sempre capita a tutti. Io devo solo dirgli grazie per le parole che mi ha detto e per aver atteso i miei familiari, per poter dare loro buone notizie” – dichiara in un videomessaggio sui suoi canali social la vittima del sinistro Sandro Gaglio.

Gaglio sottolinea anche l’eccezionale trattamento ricevuto presso il PS dell’ospedale Cannizzaro ringraziando i medici, gli infermieri e tutto il personale che si è preso cura di lui: “Sono stato coccolato al pronto soccorso Cannizzaro; devo dire un grazie ai medici, agli infermieri, a tutti gli operatori del pronto soccorso che mi hanno trattato in un modo incredibile”

Un ulteriore gesto di solidarietà è stato mostrato da un ragazzo non identificato, che ha bloccato il traffico con la sua auto per rendere sicura la scena dell’incidente e ha fornito testimonianza alle autorità locali sul sinistro.