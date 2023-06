Paura a Roma: furioso incendio in un palazzo in ristrutturazione: 1 morto ma si temono altre vittime

StrettoWeb

Un violento incendio si è sviluppato, intorno alle 14, in uno stabile alla periferia di Roma a Colli Aniene. Il bilancio è di un morto mentre si teme per la vita di altre persone che potrebbero essere rimaste intrappolate. Inoltre, ci sarebbero 7 feriti e 15 intossicati.

Roma, l’appello: “non siamo riusciti ad aprire 24 appartamenti, chi ha le chiavi venga sul posto”

“C’è un morto, un uomo di 45-50 anni. Ci sono 12 persone all’ospedale ricoverate al Sant’Eugenio, i più gravi, poi Umberto I e in codice giallo al San Giovanni”. E’ quanto afferma il presidente del municipio Massimiliano Umberti, che è sul posto. “Purtroppo ha ripreso fuoco adesso una delle due scale – annuncia al telefono. Sulle cause ancora non c’è certezza. “Ancora non si è riusciti ad aprire tutte le porte degli appartamenti e quindi non sappiamo se il bilancio dei feriti e dei morti possa aumentare”, conclude.

L’assessore Tobia Zevi: ” 100 sfollati”

“Il palazzo è inagibile e ci sono oltre 100 sfollati”. Così in un punto stampa davanti al palazzo di Colli Aniene l’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative della capitale Tobia Zevi.

Il comandante provinciale dei vigili del fuoco: “tre scale interessate dalle fiamme”

“Sono tre le scale del palazzo di sette piani interessate dall’incendio scoppiato nell’edificio a Colli Aniene“. E’ quanto ha detto il comandante provinciale dei vigili del fuoco Alessandro Paola.”Dobbiamo ancora chiudere l’intervento – ha spiegato – stiamo facendo delle verifiche per vedere se ci fosse ancora qualcuno all’interno e successivamente faremo un controllo accurato su tutti gli appartamenti”, conclude.

Il sindaco Gualtieri: “solidarietà alle famiglie”

“Sto seguendo con angoscia le operazioni di soccorso del terribile incendio che ha coinvolto 7 piani di una palazzina in ristrutturazione a Colli Aniene”. Così sui social il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Mi stringo al dolore della famiglia della vittima – aggiunge – ed esprimo la mia solidarietà a tutti i feriti. Siamo vicini alle famiglie colpite da questa tragedia e le sosterremo in tutti i modi. Sono in contatto con il prefetto Giannini, il presidente Umberti, l’assessore Zevi, e la Protezione Civile di Roma Capitale che sono operativi sul posto per sopperire a tutte le necessità. Grazie a tutti i soccorritori, ai vigili del fuoco, alla direzione del Sant’Eugenio e a tutti gli operatori sanitari che stanno dando il massimo per prendersi cura delle persone coinvolte”, conclude.