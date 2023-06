Il capo degli 007 di Kiev: “i russi vogliono uccidere Prigozhin”

StrettoWeb

“Il Servizio di Sicurezza russo è stato incaricato di liquidare il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin dopo la rivolta del 24 giugno scorso”. È quanto afferma il capo dell’intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov, come riporta il Kyiv Indipendent. “In ogni caso, tutti questi potenziali tentativi di assassinio non saranno veloci”, ha precisato Budanov parlando al media Zone War, “ci vorrà un po’ di tempo per avere gli approcci adeguati e per raggiungere la fase in cui sono pronti a realizzare una grande operazione”.