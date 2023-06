Guerra in Ucraina, l’Oms lancia l’allarme: “rischio epidemia di colera”

StrettoWeb

L’Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato l’allarme in merito al rischio di un’epidemia di colera nell’area della diga crollata nel sud dell’Ucraina. Lo riferisce la BBC. Secondo capo dell’OMS, Tedros Ghebreyesus, l’impatto delle successive inondazioni e dei danni alle infrastrutture nella regione non può essere sottovalutato e i sistemi sanitari ne risentirebbero.

Teresa Zakaria, funzionario tecnico per la risposta alle emergenze presso l’OMS, rassicura affermando di non aver riscontrato alcun caso di colera dall’inizio della guerra. In precedenza, però, erano state trovate tracce del batterio del colera in Ucraina.