Guerra in Ucraina: ironia al fronte, soldato controlla una granata e se ne libera in acrobazia | VIDEO

Anche in guerra sono concessi alcuni momenti di spensieratezza. Quello che sta succedendo in Ucraina è sicuramente qualcosa di terribile con morti ammazzati e con una diplomazia che non riesce a far dialogare le parti. Ma anche in situazioni difficili, talvolta si riesce a sorridere.

Nelle ultime ore sta circolando sui social un filmato girato dai soldati ucraini al fronte con uno di essi che controlla di coscia una granata ed in acrobazia la spazza più lontano possibile con resto dei compagni si sdraia a terra, poi la piccola esplosione a simulare lo “scampato pericolo”