Guerra in Ucraina, immigrazione, Mes, Meloni alla Camera: “difendere l’interesse nazionale”

“Il vero nodo rimane uno: distinguere i migranti economici da chi ha diritto alla protezione internazionale, sono due materie diverse per anni contrapposte. Un ragionamento figlio di calcoli ideologici che ha indebolito chi ne aveva diritto. La difesa dei confini esterni è l’aspetto fondamentale, chi ha dato fiducia a me e al governo si aspetta risultati concreti e non importa se serve tempo, i risultati saranno strutturali e duraturi”, evidenza Giorgia Meloni.

Meloni: “sosteniamo con forza l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue”

“Lo strumento proposto dalla Commissione, il New Ukraine Facility, dimostra che la comunità internazionale guarda tutta nella stessa direzione, a un’Ucraina ricostruita. E l’Italia ha tutte le carte in regola per giocare un ruolo da protagonista. Scommettiamo su un futuro di pace e prosperità per l’Ucraina, e sull’integrazione europea di questa nazione: sosterremo con forza il diritto degli ucraini di essere parte della famiglia europea”, sottolinea Giorgia Meloni.

Meloni: “l’aumento dei tassi può fare più danni dell’inflazione”