Grande successo allo “Street Food – Sicily on tour” Milazzo

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Non è solo una “culla da street food” ma è una combinazione di intenti e progetti turistici quella che è nata con lo “Street Food – Sicily on Tour” e che dal 22 giugno ha messo piede nell’affascinante Lungomare Garibaldi di Milazzo per lodare le straordinarietà dell’arte in cucina, applicata al territorio, che riceve i produttori e ristoratori.

A tenere saldo tutto questo è il “crafstman of food party” Claudio Prestopino che sta gestendo la sua terza programmazione nel cilindro di idee e che dispiegherà intanto fino a domenica 25 giugno e, poi, fino alla chiusura dell’anno. Massiccia l’affluenza di gente che si è precipitata in appena i primi due giorni di manifestazione per assaggiare le leccornie disponibili in mezzo alle trentadue imprese partecipanti. I consumatori delle tipicità regionali hanno sicuramente una netta passione per queste creazioni che vanno degustate in più riprese per poterle sperimentare tutte e per procedere anche con i bis per la loro piacevolezza.

Tra le novità: il panino con il pesce spada, la Guastella di Santa Maria con polpetta di carne di cavallo e le lumache con gli aromi; come piatti storici: la pizza a portafoglio e i vari coppi di frutti misti tra rustici, pesce e panelle.

Poi una etichetta di birra prestigiosa per questa Kermesse. L’imprenditore Prestopino ha costruito un valido palcoscenico per far impennare le doti attrattive di una cittadina prettamente turistica come Milazzo e per raggruppare tante fasi d’intrattenimento per tutti i gusti: le trentadue postazioni gastronomiche operative per tutti e quatto i giorni dalle ore 18 all’1:00, un Cooking Show con i maestri del territorio diversi ogni sera e una tappa artistica diversa ogni sera. Altissimo gradimento per le scelte dei piatti gourmet improntati da abili chef che sono delle icone per i ristoranti di Milazzo: all’inaugurazione è stata la volta dello chef Massimo Milano, con una competenza importante acquisita in attività alla moda, volto e mani per l’Eolian Milazzo Hotel che, insieme al suo aiuto chef Giuseppe Cambiano, ha proposto l’Hamburger di alalunga da consumare anche con altre pietanze fantasiose, all’interno del menù del locale. La struttura alberghiera, che ha la possibilità di godere anche di aperitivi soft a bordo piscina, è sotto la direzione di Marco Falletta e conta di valorizzare sempre di più questo ristorante che ha vinto nel 2017 il riconoscimento come ristorante “Best in Sicily”, premiazione di eccellenze ideata e organizzata dal giornale nazionale specializzato “Cronache di Gusto”.

Al secondo appuntamento (23 giugno) della quattro giorni il professionista della cucina che ha tenuto banco è stato lo chef Salvatore – Totò Bonfiglio, titolare del ristorante Gourmet

“Totò Passami L’Olio”, che ha lanciato il “Raviolo da passeggio”, farcito di Ventruzza di Stocco con Salsa Nduja e crema di formaggio di capra girgentana e servito nel suo coppo perché adattato allo Street Food. Il locale dello chef Bonfiglio esiste da quasi un decennio ed è molto richiesto per la sua cura e stravaganza del menu e anche

per la nutrita carta dei vini gestita da sommelier Milù – Marilena Terranova, nonché pastry chef e moglie di Bonfiglio. Con loro nella brigata della performance anche il maitre Davide Pergolizzi e Seni.

Nella serata di sabato 24 giugno, è previsto lo chef Enzo Piedimonte

con il suo locale Piedimonte 1.0 (Rodia) che farà degustare la pizza fritta che sbanca sempre nella varietà degli espositori.

Infine, domenica 25 giugno ore 19:45, la chef Veronica Ravidà dell’Hostaria San Francesco confermerà la sua raffinatezza con la proposta di Tacos di pane carasau con salsiccia al vino e cipollata. A presentare ed animare i Cooking Show è la giornalista Marcella Ruggeri.

Grande scoperta è stata l’animazione del mago comico, “star del Social e del web”, Raffaello Corti nella prima data dello Street party. Divertimento pop e scatenato per la seconda sera con il ritmo di “Match Music Live Band”. Sabato 24 giugno “Blockbuster Movie Soundtrack Band” e domenica 25 giugno “Emanuele Fazio’s Band”.

Il Gal Nebrodi Plus con in testa Francesco Calanna, arricchisce l’autorevolezza dell’evento con il suo patrocinio. Mentre “IoComproSiciliano”, anche in trasferta in America, sostiene il progetto di Prestopino Made in Sicily con la sua Media partnership.