“Ritirata” dei miliziani della Wagner dopo essersi avvicinati alla capitale per il golpe in Russia. In un nuovo audio diffuso su Telegram, Yevgeny Prigozhin annuncia: “siamo arrivati a 200 km da Mosca senza versare una goccia di sangue. Ora, per senso di responsabilità, facciamo invertire la rotta ai nostri convogli e faremo ritorno alle nostre basi”.