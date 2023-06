Giorgia Meloni confermata presidente del Partito dei Conservatori europei

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il Consiglio del Partito dei Conservatori e Riformisti europei (Ecr Party) si è riunito oggi a Roma e ha approvato all’unanimità la proposta del vicepresidente del Parlamento europeo, Roberts Zile, di rinnovare il mandato di Giorgia Meloni alla presidenza del partito e quello dei due vicepresidenti, Jorge Buxadè (Vox, Spagna) e Radoslaw Fogiel (PiS, Polonia).

Nesci (Fdi): “scelta di consolidamento di un leadership consacrata in Europa”

“Una scelta di continuità e consolidamento di una leadership consacrata in Europa e che testimonia lo straordinario lavoro che sta svolgendo alla guida del governo italiano”, esprime soddisfazione l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci, che aggiunge: “una decisione presa all’unanimità dal Consiglio generale dell’ECR, che rappresenta un fatto dall’alto valore politico soprattutto in vista delle elezioni europee del prossimo anno”.“La famiglia dei Conservatori si afferma ovunque, e cresce grazie ad una proposta chiara di Europa che non ha un approccio ideologico ma tende ad affrontare le questioni che riguardano il suo futuro con concretezza e risolutezza”, conclude Nesci.