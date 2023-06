Gestione dei parchi archeologici, domani a Palermo iniziativa di Cateno De Luca

StrettoWeb

Il leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina Cateno De Luca domani, mercoledì 28 giugno, alle 9 nella sala Pio La Torre a palazzo dei Normanni ha dato appuntamento ai sindaci nei cui comuni ricadono siti archeologici per incontrare i capigruppo dei partiti di maggioranza e opposizione e spiegare la bontà dell’emendamento da lui proposto riguardante la gestione dei parchi archeologici.

“Alla luce di quanto accaduto in questi ultimi giorni riguardo la gestione dei parchi archeologici ricadenti nel territorio della nostra Isola -spiega De Luca- ho ritenuto opportuno, in qualità di deputato regionale e sindaco di Taormina, istituire un momento di confronto per affrontare e condividere i contenuti dell’emendamento da me presentato in seno al ddl 21/A (cosiddetto collegato alla legge di stabilità) che avrebbe assegnato ai comuni, in cui si trovano siti archeologici, dei ristori a fronte delle spese necessarie per la sicurezza e il decoro urbano. Questa- sottolinea De Luca– è una battaglia che ci accomuna perché tutti viviamo gli stessi disagi e abbiamo bisogno di risposte concrete da parte della Regione. Auspico da parte di tutte le forze politiche un atto di responsabilità”.