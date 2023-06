German Denis non sa stare senza calcio: niente ritiro, l’ex Reggina giocherà la Conference League

StrettoWeb

Senza calcio non riesce proprio a stare. Si è ritirato? Ci ha provato, ma ora allungherà il suo percorso in campo. Stiamo parlando dell’indimenticato ex Reggina German Denis che, dopo l’annata con la bergamasca Real Calepina in Serie D, aveva annunciato il ritiro. E’ passato circa un mese, ma ha cambiato idea. El Tanque, infatti, giocherà a San Marino, con il La Fiorita, il doppio turno di Conference League.

Prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo, Denis si è reso disponibile ad affrontare l’ennesima avventura, rispondendo positivamente all’invito del suo ex compagno di squadra, ora tecnico de La Fiorita, Thomas Manfredini e del presidente del club Alessandro Cianciaruso. “Ringrazio il presidente Cianciaruso per avermi dato la possibilità di vivere questa bellissima esperienza – le parole del giocatore – Un grazie anche a mister Manfredini per aver pensato a me. Ritrovarci dopo tanto tempo, anche se in ruoli diversi, è una cosa che apprezzo davvero tanto. Darò il meglio di me per La Fiorita come ho fatto in passato con ogni maglia che ho indossato”. In caso di passaggio del turno, per La Fiorita ci saranno i turchi del Fenerbahce.