George Clooney compare a sorpresa per le strade di Marzamemi | FOTO e VIDEO

Ha la barba lunga, gli occhiali da sole e nessuno avrebbe potuto mai pensare di incontrarlo per le strade di Marzamemi, ma quel sorriso è inconfondibile: è George Clooney a passeggio per la strade della frazione di Pachino. E’ arrivato due giorni fa, ospite in una villa sulla Noto-Rosolini. L’attore statunitense si trova in Italia per una festa di compleanno: i 50 anni di Charlotte Tilbury, make-up artist di fama internazionale.

Ieri, l’attore sessantaduenne, è stato notato mentre passeggiava per Marzameni mano nella mano con la sua compagna, l’avvocato libanese Amal Ramzi Alamuddin. Immortalato in varie foto postate sui social, alcune delle quali sono visibili nella gallery scorrevole in alto, Clooney non si è sottratto ai selfie, agli autografi e ai saluti.

Tra le foto, quella con tutto il team della Taverna La Cialoma di Marzamemi. “Oggi siamo stati travolti dal carisma irresistibile di George Clooney – scrivono i ristoratori sulla pagina social -. L’abbiamo accolto nella bellezza della nostra terrazza sul mare. E anche il nostro super divo ha trovato qui l’eleganza della semplicità, la famiglia che diventa squadra e il mare che ce ne da la forza“.

