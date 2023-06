Gb: “prende slancio la controffensiva ucraina”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Prende slancio la controffensiva delle truppe ucraine intorno a Bakhmut, nel Donetsk“. Lo scrive il ministero britannico della Difesa nel consueto aggiornamento di intelligence, pubblicato su Twitter. “Come parte della sua più ampia controffensiva, l’Ucraina ha preso slancio nei suoi assalti intorno a Bakhmut nell’oblast di Donetsk – si legge – In un’operazione multi-brigata, le forze ucraine hanno compiuto progressi sia sul lato settentrionale che su quello meridionale della città”.

Per la Difesa britannica “ci sono poche prove che la Russia mantenga riserve significative a livello operativo delle forze di terra che potrebbero essere utilizzate per fronteggiare le molteplici minacce che sta ora affrontando in settori ampiamente separati, da Bakhmut alla sponda orientale del fiume Dnipro, a oltre 200 km di distanza”.