A Gallico le nozze di diamante di Graziella e Antonino: al loro matrimonio suonò Mino Reitano

Grande Festa nel quartiere di Gallico Marina, per i 60 anni di matrimonio dei coniugi Nino Condò e Graziella Palmenta, che hanno raggiunto l’ambito traguardo delle nozze di Diamante, dopo una promessa fatta giusto sessant’anni fa, quando avevano qualche ruga in meno e qualche sogno in più.

Dopo un percorso di vita ricco di valori umani, di sofferenze, all’insegna del rispetto reciproco ed insegnamento verso i figli, circondati dagli affetti di Demetrio, Giuseppe, Maria e Gianfranco e dei nipoti, hanno condiviso un percorso della loro vita, ricordando le loro avventure, i cambiamenti personali e sociali che li hanno accompagnati con la solidità e la longevità della coppia.

Era il 2 Giugno 1963, nella Chiesa di San Nicola di Bari in Gallico Superiore, paese Natale di Graziella, quando si è svolto il rito Religioso in cui Nino e Graziella si sono promessi con un SI.

Gli sposi Nino e Grazia, come ricordano con piacere, festeggiarono con tutti gli invitati in centro, a Reggio, presso la sala di ricevimento di quell’epoca, ’Sala Azalea’. Ad accompagnare il lieto evento l’orchestra dei Fratelli Reitano, con il noto cantante Mino Reitano, che con le note del Twist Time ha accompagnato la serata musicale e danzante, che si è conclusa con un rientro a casa dei neo sposi, senza mai godere di un viaggio di nozze o di una vacanza.

Sessanta anni dopo, presso la Chiesa di S. Antonino di Gallico, circondati dagli affetti familiari, figli e nipoti, la coppia ha celebrato il rinnovo della promessa con la funzione religiosa, lo scambio delle fedi Nuziali e la benedizione. Al termine della commovente cerimonia, Nino e Grazia si sono uniti con i familiari per festeggiare in un locale del posto.