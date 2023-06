Il dottor Gabriele Arfuso volto copertina di Salute33: l’orgoglio reggino della competenza e della professionalità

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il dottor Gabriele Arfuso, fisioterapista reggino, è il volto del mese di Salute33. Già in passato lo specialista aveva firmato un articolo scientifico pubblicato sulla medesima rivista, dal titolo “Spalla rigida: da cosa può dipendere?”. Nel numero della rivista medica uscito a giugno, quello del dottor Arfuso è il volto copertina, con l’articolo “Instabilità di spalla: come intervenire?“. Un risultato ottenuto dopo numerose esperienze formative e professionali, nonostante la giovane età del medico.

Arfuso ha infatti al suo attivo diverse collaborazioni, non da ultima quella con l’ospedale di Crotone, dove ha lavorato durante il periodo pandemico. Un’esperienza che ha segnato e formato molto il fisioterapista, e di cui è rimasta una commovente testimonianza: una foto che lo ritrae mentre una paziente affetta da Covid lo abbraccia con gratitudine. La foto è visibile nella gallery scorrevole in calce all’articolo.

Corposo anche il curriculum formativo di Gabriele Arfuso, specializzato nella spalla. Tra gli altri, ha presto parte al progetto formativo “THE SHOULDER”, a Roma, con la migliore pratica basata sulla ricerca e sull’esperienza clinica, con relatori di fama nazionale e internazionale. E questo è solo uno dei tanti corsi, sempre inerenti alla riabilitazione ortopedica della spalla, seguiti dal medico tra Roma e Napoli.

L’iperspecializzazione sulla spalla, per Gabriele Arfuso, nasce fin dai tempi universitari: la sua tesi di laurea, infatti, dal titolo “Sick scapula syndrome“, era incentrata proprio su una condizione patologica della spalla. Un lavoro che è innanzitutto una passione, per il medico, che ha molti progetti per il futuro e li vuole concretizzare nella sua terra.

Il dottor Arfuso ha infatti scelto di restare in Calabria, come ha spiegato lui stesso a StrettoWeb, in nome del suo amore per questa regione e della sua volontà di mettersi in gioco in un territorio non semplice ma potenzialmente carico di grandi soddisfazioni.

Foto









/