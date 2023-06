Fratelli d’Italia premia la UIC Reggina Torball

StrettoWeb

Anche Reggio Calabria ha vinto il suo scudetto, grazie alla UIC Reggina Torball, disciplina sportiva praticata dai non vedenti, che il mese scorso, si è classificata prima nel campionato nazionale. Quello di quest’anno, è solo l’ultimo di una lunga serie di trofei vinti dalla Reggina Torball, che può vantare una bacheca ricca di successi, nazionali e non solo. Il Dipartimento Disabilità di Fratelli d’Italia Reggio Calabria, da sempre sensibile alle realtà che operano nel campo del sociale nella nostra città, ha voluto omaggiare la UIC Reggina Torball, con una targa celebrativa, per questo importantissimo risultato raggiunto. Presso la sede Reggina dell’ Unione Italiana Ciechi, oltre al presidente della sezione di Reggio Calabria della UIC. armando Paviglianiti, erano presenti Antonino Pratticò, Responsabile Dipartimento Disabilità di Fratelli d’Italia Reggio Calabria, Giuseppe Quattrone, Presidente del circolo “Reggio Centro” di FdI e il Consigliere Comunale Demetrio Marino.

Lo stesso Marino, ha rimarcato “l’importanza della presenza di queste realtà sul territorio, dichiarando di essere sempre sensibile alle richieste da parte delle persone con disabilità, ricordando, tra le altre cose, la sua proposta fatta qualche mese addietro in Consiglio Comunale, sullo sportello prioritario per i disabili presso gli uffici comunali, che è stata approvata dopo qualche fibrillazione nella maggioranza”. Il Responsabile Dipartimento Disabilità, Antonino Pratticò, ha fatto “i complimenti alla squadra della Reggina Torball, che nonostante le difficoltà, in particolare economiche, continua la sua attività sportiva, dando lustro alla città di Reggio Calabria. Noi, dal canto nostro– ha concluso Pratticò- saremo sempre accanto a realtà come queste, che contribuiscono a rendere il più normale possibile la vita, alle persone con disabilità nella nostra città”.