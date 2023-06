Forza Italia, Mazzetti: “Tajani traghettatore ma deciderà il congresso”

StrettoWeb

“Silvio Berlusconi non ha eredi politici ha costruito da zero un partito che nel tempo si è strutturato a livello nazionale. Siamo davanti ad un cambio di passo del partito, bisognerà fare delle scelte dettate da uno statuto chiaro che abbiamo”, ha dichiarato l’on. Erica Mazzetti, deputato di Forza Italia nel corso della trasmissione Italia Città Aperta di Roberta Feliziani. “Tajani ha tutte le carte in regole per portare il partito al Consiglio Nazionale e successivamente al Congresso. Ha dimostrato di essere l’uomo più vicino a Berlusconi, è stato alle sue spalle in modo intelligente. Attualmente ricopre il ruolo di reggente del partito, ieri ha riunito tutti i gruppi di Camera e Senato con i relativi Capogruppi, i Presidenti di Regione, e ha iniziato un nuovo percorso. E’ stato deciso di fare il Consiglio Nazionale il 15 di luglio e in quella occasione decideremo il presidente reggente fino al Congresso che si terrà prima o dopo le europee”.

Ha aggiunto l’on. Mazzetti che sull’eventuale flessione di FI ha precisato: “I sondaggi hanno dimostrato il contrario, c’è una risalita sul territorio ho visto un rinnovato attaccamento a questo partito. Oggi molte persone si rendono conto, ancor di più, che Forza Italia è l’unico partito atlantista, moderato, liberale e europeista nato per fare. FI non è finita con la perdita del suo leader ma anzi andrà avanti più forte di prima. La Meloni ha detto fin da subito che non prenderà nessun parlamentare da FI. Ad oggi non ho sentito nessun collega che abbia posto la questione di andare in un altro gruppo”, ha concluso l’on. Erica Mazzetti.