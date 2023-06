Forza Italia, Tajani: “non c’è un sostituto di Berlusconi”. E su figli e Marta Fascina…

StrettoWeb

“Nessuno si sente il sostituto di Berlusconi. Sarebbe impossibile“. Così il coordinatore e presidente in pectore di Forza Italia, Antonio Tajani, dopo la morte del leader. Proprio a Tajani spetta il compito di traghettare il partito verso il congresso che sarà convocato “certamente non prima del prossimo anno“, come dice al Corriere della Sera.

Al ministro degli affari esteri tocca ora condurre un partito con tante anime, spiega, e “lo si fa in sintonia con la classe dirigente e rispettando lo statuto. Dobbiamo tutti essere coinvolti in questo cammino“. Dice di essere “sempre stato contrario alle correnti. Non credo ai personalismi ma alle persone e sono sicuro che tutti avranno qualcosa di importante da fare“. “Il movimento deve essere unito“. Il primo obiettivo? “Non bisognerà disperdere il consenso che ci sta arrivando sull’onda emotiva della grandezza della figura di Berlusconi“, dice Tajani, che non teme fughe. “Per andare dove? Semmai possiamo essere noi un polo d’attrazione di profili liberali, cattolici, di intellettuali“.

“Siamo saldamente nella maggioranza, in crescita nei sondaggi, abbiamo ottimi rapporti con Lega e FdI“. Il ‘reggente’ assicura che non vi sarà alcuna riorganizzazione: “Non farò nomine, non toccherò nulla“. “Poi inizierà, vedremo insieme come, un nuovo cammino“. Marta Fascina “farà quello che vorrà fare”. E lo stesso vale per i figli di Berlusconi. Se vorranno impegnarsi politicamente “saranno loro a decidere. Al momento Marina è stata molto chiara. Ci sono accanto, ci incoraggiano, ci danno sostegno, ‘nel rispetto dei diversi ruoli‘”. Della candidatura di Paolo Berlusconi “non ne abbiamo parlato“. Sul ricorso alla golden power nel caso Pirelli, il ministro degli Esteri spiega che “è stata usata per difendere gli interessi nazionali. Ci sono settori di altissima specializzazione“. “Non possono essere accessibili a un governo o Stato che non sia il nostro“, aggiunge.