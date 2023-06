Festa della Repubblica, “bus tricolore” di ATM Messina

StrettoWeb

ATM Messina, per la prima volta nella sua storia, è stata coinvolta nel cerimoniale per le celebrazioni della Festa della Repubblica. In occasione del 77° Anniversario della Repubblica Italiana, giorno 2 giugno 2023, l’azienda dei trasporti messinese ha messo a disposizione un elegante bus granturismo con una straordinaria livrea tricolore studiata e curata, per l’occasione, nei minimi dettagli. Il “bus tricolore” unitamente ad una vettura storica di Atm Messina S.p.a., stazionano fino a questa sera al Teatro Vittorio Emanuele, in via Garibaldi, nell’ambito delle celebrazioni, organizzate dalla Prefettura di Messina.

“Siano stati veramente felici di avere collaborato alle celebrazioni della Festa della Repubblica italiana. Per questo motivo desidero ringraziare Sua Eccellenza il prefetto di Messina, dott.ssa Cosima Di Stani, per avere reso partecipe la nostra azienda dei trasporti ai festeggiamenti del 2 giugno. Ci ha fatto tantissimo piacere vedere tanti giovani salire sui nostri autobus e farsi le foto accanto alla bandiera italia. L’occasione è propizia anche per ringraziare il sindaco di Messina, Federico Basile, che ha delegato la nostra azienda per dare il suo contributo a questo importante giorno di festa per gli italiani”. Così il presidente di ATM S.p.a. Messina, Giuseppe Campagna.