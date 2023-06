Palermo unita nella diversità: vescovo e sindaco partecipano alla Festa del Sacrificio dei Musulmani

StrettoWeb

Un evento senza precedenti si terrà il prossimo mercoledì 28 giugno presso il Foro Italico a Palermo: la celebrazione della festa religiosa musulmana più importante dopo il Ramadan, l’Id al-Adha, conosciuta anche come “La festa del sacrificio”.

La Festa del Sacrificio si celebra ogni anno al decimo giorno dell’ultimo mese lunare del calendario islamico, Dhu l-Hijja. E’ importante perché , in questo stesso mese, è previsto il Hajj, il pellegrinaggio alla Mecca, obbligatorio per tutti i musulmani praticanti almeno una volta nella vita.

Ciò che rende questa occasione ancora più speciale è la partecipazione del vescovo Corrado Lorefice e del sindaco Roberto La Galla, che si uniranno allo sceicco Badri Al-Madani nella guida della preghiera, di fronte a una folla di migliaia di musulmani.

Questa iniziativa segna un momento significativo di dialogo interreligioso e coesistenza pacifica, sottolineando l’importanza della comprensione reciproca tra le diverse fedi.

Sarà un evento da non perdere, un’occasione per celebrare l’unità e la diversità che caratterizzano la nostra società multiculturale.

AGGIORNAMENTI:

II delegato diocesano per il dialogo interreligioso Tripodo, ha successivamente inviato un’altra nota in cui dichiara la mancata conferma, ancora del Vescovo: “per un errore di informazione, non è stata confermata la notizia giuntaci della presenza del Vescovo alla preghiera dell’Id al-Adha, ovvero la ‘Festa del sacrificio’ non è stata ancora confermata”.