Famiglia distrutta in un incidente stradale in Sicilia: morta la mamma, feriti figli e marito

Una donna di 46 anni è morta e seguito di un terribile incidente stradale. Il marito e i loro due figli piccoli sono rimasti feriti. E’ accaduto la notte scorsa in via Plutone a Bronte, nel Catanese. La donna era su una Volkswagen Golf guidata dal marito, un allevatore di Maniace. Per cause in corso di accertamento, la vettura ha invaso la corsia di marcia opposta e si è schiantata contro un muro. L’impatto è stato violento.

La donna è morta sul colpo. Il guidatore, 48 anni, è stato trasferito nell’ospedale Cannizzaro di Catania. I due figli, un ragazzino e una ragazzina che hanno meno di 14 anni, sono ricoverati nell’ospedale di Bronte. I tre non sono ritenuti in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e personale del 118. Sull’episodio indagano militari dell’Arma della stazione di Bronte e della compagnia di Randazzo.