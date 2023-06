Entra in casa del vicino e distrugge arredi, elettrodomestici e auto: arrestato

StrettoWeb

E’ accusato di atti persecutori, danneggiamento, violazione di domicilio e percosse nei confronti di un vicino di casa. I carabinieri hanno arrestato a Misiliscemi (Trapani) un 45enne in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Trapani. Le indagini sono scattate dopo la denuncia della vittima. L’uomo, approfittando di un momento di assenza del vicino, si sarebbe intrufolato nella sua abitazione danneggiando gli arredi, alcuni elettrodomestici e il veicolo parcheggiato nel cortile.

Ma non era la prima volta in cui si rendeva responsabile di azioni simili. Già in precedenza l’indagato avrebbe minacciato ripetutamente la vittima, aggredendola anche fisicamente. Grazie anche alla tracce biologiche rinvenute dagli specialisti dell’Arma nella casa della vittima e riconducibili all’indagato, hanno permesso di fare luce sui comportamenti dell’indagato. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato condotto in carcere.