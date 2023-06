Elon Musk sfida Mark Zuckerberg ad un incontro di lotta libera

StrettoWeb

Elon Musk e Mark Zuckerberg si sfideranno ad un incontro di lotta libera. L’amministratore delegato di Twitter ha lanciato la sfida all’ad di Meta. Quest’ultimo ha replicato su Instagram: “Fammi sapere il posto“. Il tutto è partito dall’annuncio dei piani di Meta per il lancio di un nuovo social media, “Threads“. Per Zuckerberg, la nuova piattaforma dovrebbe essere una concorrente diretta di Twitter. Avrebbe però politiche più restrittive in merito ai contenuti, a differenza all’enfasi della libertà di espressione che Musk concede sul suo social twittante.

“Sono disponibile a un incontro di lotta nella gabbia, se (Zuckerberg) è d’accordo“, ha scritto Musk su Twitter, aggiungendo sarcasticamente di essere certo che “il Mondo non vede l’ora di essere sottoposto al giudizio esclusivo di Zuck senza alcuna altra opzione“. L’ad di Meta ha replicato ieri, inaspettatamente, su Instagram. Ha invitato il suo avversario a fissare il luogo dell’incontro di lotta. Alcuni utenti di Twitter hanno invitato Musk a “stare attento“, spiegando che Zuckerberg pratica da qualche tempo il Jiu Jitsu, e secondo l’emittente televisiva “Cnn” ha vinto un torneo di si arti marziali lo scorso mese di maggio.