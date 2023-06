Decreto lavoro, Pnrr, riforma della giustizia: Elly Schlein a Lamezia Terme attacca il governo

StrettoWeb

Il leader del Pd, Elly Schlein, è stata a Lamezia Terme dove ha partecipato a Trame, il festival dei libri sulle mafie. Il segretario Dem ha attaccato il Governo Meloni: “abbiamo visto in una giornata Giorgetti smentire Giorgia Meloni sul Mes e al contempo la maggioranza andare sotto sul Decreto lavoro, a dimostrazione che questo governo non sta in piedi”. “Il Pd – evidenza – continuerà a battersi contro il Dl Lavoro, perchè aumenta la precarietà estendendo i contratti a termine ed estendendo anche i voucher e perchè aumenta la povertà, riducendo così drasticamente le risorse a sostegno dei poveri”.

“Il Pnrr? Adesso che arrivano nel Paese investimenti importanti – rimarca Schlein – bisogna tenere alti i presidi di legalità, di trasparenza, di prevenzione rispetto all’infiltrazione criminale nell’economia legale, quindi per questo siamo contenti di essere qui”. “La riforma della giustizia? La nostra posizione è che l’abuso di ufficio non va abrogato, ma siamo disponibili a ragionare su una sua riforma per evitare effetti distorsivi. E’ la posizione che stiamo tenendo anche in Parlamento”, sottolinea il segretario Dem.