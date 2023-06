Elezioni Regionali Molise: ultime ore di campagna elettorale, è sfida tra 3 candidati

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Ultime ore di campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del Molise. Si vota domenica 25 giugno, dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 26 giugno, dalle ore 7 alle ore 15. Lo spoglio si svolgerà subito dopo la fine delle operazioni di voto. Tre i candidati presidenti: Roberto Gravina per il centrosinistra, Francesco Roberti per il centrodestra e Emilio Izzo con la sua lista “Io non voto (i soliti…noti)”. Esclusa la lista di Forza Nuova e della Dc che aveva candidato alla presidenza l’ex ministro Trenta. Sette le liste a sostegno del centrodestra e di Francesco Roberti, sei per Gravina e il centrosinistra, una per Emilio Izzo.