Elezioni in Grecia, i conservatori di Mitsotakis ottengono oltre il 40%

Le elezioni in Grecia hanno visto il partito conservatore di Nea Dimokratia guidato da Kyriakos Mitsotakis ottenere il 40,43%, Syriza il 17,83%, il Pasok il 12,23%, il Kke il 7,49%. “Sento il dovere più gravoso di servire il Paese con tutte le mie forze, i greci ci hanno dato un forte mandato per procedere sulla via dei grandi cambiamenti necessari”, ha affermato Mitsotakis dal quartiere generale di Nuova Democrazia, al Pireo. “Sarò il primo ministro di tutti i greci, i problemi non hanno colore. Quando 20 anni fa ho mosso i primi passi in politica, non mi aspettavo di poter avere un mandato così forte”, conclude.

“Syriza si assume le responsabilità affidategli dal voto popolare”. Lo ha dichiarato il segretario di Syriza, Alexis Tsipras, commentando la sconfitta del suo partito alle elezioni in Grecia. “Va da sè che in questo processo di ricostruzione sarò il primo a sottopormi al giudizio dei membri del partito”, ha aggiunto Tsipras