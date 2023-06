Il DS del Lamezia: “problematiche Reggina non create da Saladini. Gli avevano fatto una promessa”

StrettoWeb

Da Lamezia si parla anche di Reggina. Prevedibile, considerando che la proprietà è sempre di Felice Saladini. Quest’oggi è stato presentato in conferenza stampa il nuovo Direttore Sportivo, Fabrizio Maglia, già alla Vigor qualche anno fa. Tra le varie domande dei giornalisti, anche una relativa alla possibilità che le attuali vicende extracampo degli amaranto possano influenzare il cammino dei lametini. Ipotesi, ovviamente, non presa in considerazione.

“La proprietà è tale sia a Lamezia che a Reggio Calabria ed è anche giusto dire – rivela Maglia – che le problematiche della Reggina non sono state create da Felice Saladini, anzi, lui ha risanato una società, per quello che gli era stato detto, che doveva ripartire dalla Serie D. Non ho parlato con lui, ma da quanto apprendo gli era stata fatta una ‘promessa’, relativa, una Legge del Governo in cui si può fare un abbattimento fiscale in un certo modo, quindi sta aspettando questo”.

“Per quanto riguarda la Reggina – aggiunge – lui sa benissimo come andranno le cose e come risanare le ulteriori pendenze non create da lui, poi è un lametino, patron di questo club, fondatore, e questo inciderà a prescindere. Sono in ogni caso due società che camminano in maniera parallela ma che non hanno nulla da intersecare l’una con l’altra“, conclude.