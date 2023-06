Il dramma di Calabria e Sicilia nei dati del potere d’acquisto: ecco perchè il Sud necessita di interventi urgenti

StrettoWeb

Il potere d’acquisto è un problema allarmante al sud Italia, le cui cifre testimoniano una disparità significativa non solo ad altre regioni europee – inutile anche dirlo – , ma anche al nord Italia. Secondo gli ultimi dati disponibili, il potere d’acquisto in Calabria e Sicilia è allarmante: il valore ammonta rispettivamente a 56 e 59, ben al di sotto del valore medio di 100 dell’Unione Europea.

Questi dati evidenziano una situazione preoccupante per il sud, che necessita di azioni immediate. Per affrontare il problema, sarebbe opportuno puntare su investimenti diretti verso diversi settori.

Le infrastrutture sono sicuramente delle aree presso cui il sud Italia necessita di interventi urgenti. Migliorare le reti stradali e ferroviarie comporterebbe a collegare più efficacemente le regioni meridionali al resto d’Italia e al resto d’Europa, favorendo così la mobilità delle persone e delle merci ma, soprattutto, creando nuove opportunità economiche.

Investire sull’istruzione è fondamentale per migliorare non solo le competenze, ma anche per aumentare i posti di lavoro; sono tantissimi i giovani che, nell’attesa di ricevere una – anche solo una – chiamata dopo aver fatto domanda per l’insegnamento, sono costretti a doversi trasferire al nord, comportando enormi sacrifici.

Ma non solo; bisognerebbe incrementare le borse di studio, promuovere programmi di formazione professionale, in modo da contribuire alla creazione di una forza – lavoro più qualificata.

Il turismo – è forse l’unica cosa che al momento ci appartiene – ma ancora per poco, in quanto è necessario un investimento mirato allo sviluppo delle infrastrutture turistiche, anche promuovendo le destinazioni attraverso campagne marketing.

Ma, cosa più importante: bisognerebbe sostenere lo sviluppo delle imprese locali. Questo, in primis e nell’immediato, può contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro e a stimolare l’economia nel sud Italia.

Sicilia e Calabria siete meravigliose. Ma se non interverranno, resterete solo due regioni deserte.