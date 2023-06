Donald Trump è formalmente in stato d’arresto: ha sottratto documenti top secret al governo

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Ancora guai in vista per Donald Trump: l’ex presidente degli USA è stato formalmente arrestato per aver detenuto illegalmente alcuni documenti top secret sui piani di difesa nazionale degli Stati Uniti d’America, ritrovati nella sua villa a Palm Beach in Florida. Alla detenzione illegale si aggiunge l’aggravante di aver ostacolato gli agenti del governo nel recupero della segretissima documentazione. Trump è stato posto in custodia e, secondo le prime informazioni, gli hanno una foto segnaletica e preso le impronte digitali. A seguito del disbrigo delle pratiche, è apparso dinanzi alla Corte dove ha ascoltato tutti e 37 i capi d’imputazione a suo carico, dichiarandosi “non colpevole”. L’ex presidente è stato ora rilasciato senza particolari restrizioni: può proseguire nei suoi viaggi ma non potrà proferire parola con i testimoni coinvolti nel processo. Poco prima dell’arresto, veva twittato l’emblematica frase: “Caccia alle streghe”. Tantissimi i supporter radunati di fronte al Tribunale Federale di Miami per far sentire la loro vicinanza a Trump.