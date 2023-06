StrettoWeb

Domenica 4 giugno la nave Laurana sarà impegnata in una corsa straordinaria diretta Lipari-Milazzo con partenza da Lipari alle ore 17,15. “Ciò – si legge in un comunicato di Caronte & Tourist Isole Minori – per favorire il deflusso di turisti e viaggiatori che si prevede in gran numero affolleranno le Eolie nel fine settimana”.